Міноборони підвищить соціальний захист мобілізованих військових

Про це заявила прес-секретар Міноборони Вікторія Кушнір. Вона розповіла, що в даний час на погодженні в центральних органах виконавчої влади знаходяться 3 законопроекти з цього питання.

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«Зміни торкнуться надання гарантій соцзахисту офіцерам, призваним на військову службу у зв'язку з частковою мобілізацією. Вони отримають право на щорічну відпустку, проходження безкоштовних курсів соціальної та професійної адаптації, виплату добових і підйомної виплати при переїзді на нове місце служби. Після звільнення зі служби за ними буде зберігатися право працевлаштуватися на підприємство або продовжити працю або навчання, там, звідки вони були покликані на службу. Час проходження служби зараховуватиметься до стажу роботи, що дає право на одержання пенсії за віком на пільгових умовах», - сказала прес-секретар Міноборони.

Також вона повідомила, що «два інших законопроекти вводять виплату компенсацій на оренду житла військовослужбовцям-контрактникам і скасують обмеження на санаторно-курортне лікування для військовослужбовців та їх сімей. Також з 1 січня 2015 року наберуть чинності зміни до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби». Вони істотно поліпшать пенсійне забезпечення сімей військовослужбовців - учасників АТО. Зокрема членам сімей військовослужбовців - учасників АТО, які загинули внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, буде надано право отримувати пенсію в розмірі 70% грошового забезпечення загиблого, або 90%, якщо на утриманні двоє і більше членів цієї родини». «Також мінімальна пенсія членів сімей військовослужбовців - учасників АТО, у випадку втрати годувальника буде встановлена не нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність», - зазначила прес-секретар.