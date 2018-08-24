У Польщі підрахували, яку зарплату отримують українські заробітчани

Іноді може складатися враження, що українці заробляють більше поляків, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години.

Понад 2,5 тисячі злотих (близько $675 або майже 19 тисяч гривень) отримують щомісяця 75% українців, які працюють у Польщі.

Про це йдеться в звіті компанії по працевлаштуванню Personnel Service, повідомляє dt.ua з посиланням на Rzeczpospolita.

45% українців у Польщі отримують в місяць, за вирахуванням податків, понад 3000 злотих, тобто більше $ 810 або 22,6 тисячі гривень.

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Тільки 4,7% українців отримують мінімальну польську зарплату 1550 злотих, на українські гроші - більше 11,6 тисячі гривень.

За словами президента Personnel Service Кшиштофа Інгльота, українці заробляють приблизно стільки ж, як і поляки. Він зазначив, що іноді може складатися враження, що українці заробляють більше поляків, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години.

Як зазначає видання, з точки зору роботодавців, працівники-мігранти не дешевші місцевих працівників. І все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам.

При цьому витрати українських трудових мігрантів вельми невеликі. Майже 90% з них витрачають менше 1000 злотих ($ 270 або 7,5 тис. гривень).

Раніше УНІАН повідомляв, що українські громадяни, які працюють у Польщі, за три місяці вислали додому рекордну суму грошей - майже 3 млрд злотих, або $800 млн. на 700 млн злотих більше, ніж у минулому році.