этот материал доступен на русском

У Києві відразу двоє солдатів втратили свідомість під час параду (фото)

14:47, 24 серпня 2018
Суспільство
2963 0
Військовим стало погано / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. "У Києві одразу два солдата втратили свідомість на параді. Один під час промови президента, другий трохи пізніше... Обом надали допомогу", - сказано в повідомленні.

Ще один випадок втрати свідомості стався з солдатом Десантно-штурмових військ. Йому також було надано медичну допомогу, передає "Інформатор".

Читайте такожПарад у Києві на День Незалежності 2018 (відео)

Раніше повідомлялося, що одним з цих солдатів був солдат почесної варти. Військовому стало погано, але його швидко підхопила під руки охорона і вивела. Після цього відбулася зміна варти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Дня Незалежності
Теги: #Київ#Майдан#парад на День Незалежності