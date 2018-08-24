У Києві відразу двоє солдатів втратили свідомість під час параду (фото)
14:47, 24 серпня 2018Суспільство
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У Києві на Майдані пройшов військовий парад до Дня Незалежності.
Військовим стало погано / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві відразу два солдата втратили свідомість на військовому параді з нагоди Дня Незалежності 2018.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. "У Києві одразу два солдата втратили свідомість на параді. Один під час промови президента, другий трохи пізніше... Обом надали допомогу", - сказано в повідомленні.
Ще один випадок втрати свідомості стався з солдатом Десантно-штурмових військ. Йому також було надано медичну допомогу, передає "Інформатор".
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Раніше повідомлялося, що одним з цих солдатів був солдат почесної варти. Військовому стало погано, але його швидко підхопила під руки охорона і вивела. Після цього відбулася зміна варти.
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