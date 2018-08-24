У Києві відразу двоє солдатів втратили свідомість під час параду (фото)

У Києві на Майдані пройшов військовий парад до Дня Незалежності.

У Києві відразу два солдата втратили свідомість на військовому параді з нагоди Дня Незалежності 2018.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. "У Києві одразу два солдата втратили свідомість на параді. Один під час промови президента, другий трохи пізніше... Обом надали допомогу", - сказано в повідомленні.

Ще один випадок втрати свідомості стався з солдатом Десантно-штурмових військ. Йому також було надано медичну допомогу, передає "Інформатор".

Читайте такожПарад у Києві на День Незалежності 2018 (відео)

Раніше повідомлялося, що одним з цих солдатів був солдат почесної варти. Військовому стало погано, але його швидко підхопила під руки охорона і вивела. Після цього відбулася зміна варти.