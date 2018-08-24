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На параді в Києві знепритомнів солдат почесної варти (фото, відео)

14:24, 24 серпня 2018
Інциденти
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Солдат почесної варти втратив свідомість / фото kiev.informator.ua

У Києві на військовому параді до Дня Незалежності солдат почесної варти знепритомнів. Це сталося під час виступу президента України Петра Порошенка.

Інцидент стався на 9 хвилині промови Порошенка, повідомляє Інформатор.

Військовому стало погано, але його швидко підхопила під руки охорона і вивела. Після цього відбулася зміна варти.

фото kiev.informator.ua
фото kiev.informator.ua

Нагадаємо, це вже не перший випадок поганого самопочуття солдатів почесної варти. 25 листопада в Києві біля Національного музею «Меморіал жертвам Голодомору» відбулися заходи, присвячені пам'яті загиблих в роки голодоморів. У них взяв участь президент України Петро Порошенко. Під час заходу стало погано солдатові з почесної варти. Його відразу забрала карета «швидкої», де йому почали надавати медичну допомогу.

Також неприємний інцидент стався 26 березня у Київській області на святкуванні річниці Нацгвардії.

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Теги: #солдат#військовий парад#День незалежності