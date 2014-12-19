СБУ: суд повинен публічно розглядати апеляцію на вирок Пукачу
Апеляційний суд Києва повинен публічно розглядати скаргу на вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомили УНІАН у прес-центрі відомства.
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«Ми звернемося до суддів Апеляційного суду. Моє настійне прохання і моя позиція - всі матеріали по справі повинні бути розсекречені», - підкреслив Валентин Наливайченко.
Він зазначив необхідність проявити політичну і правову волю для завершення розслідування справи Георгія Гонгадзе та покарати замовників вбивства, на яких би посадах вони не перебували в свій час.
Олексій Пукач був затриманий працівниками СБУ влітку 2009 року. Після затримання колишній генерал стверджував, що більше не хоче зберігати секрети про велику кількість відомих йому злочинів, в тому числі за участю колишніх високопоставлених посадових осіб, і готовий співпрацювати зі слідством. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного ув'язнення.
Вбивство Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.