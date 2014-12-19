СБУ: суд повинен публічно розглядати апеляцію на вирок Пукачу

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомили УНІАН у прес-центрі відомства.

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«Ми звернемося до суддів Апеляційного суду. Моє настійне прохання і моя позиція - всі матеріали по справі повинні бути розсекречені», - підкреслив Валентин Наливайченко.

Він зазначив необхідність проявити політичну і правову волю для завершення розслідування справи Георгія Гонгадзе та покарати замовників вбивства, на яких би посадах вони не перебували в свій час.

Олексій Пукач був затриманий працівниками СБУ влітку 2009 року. Після затримання колишній генерал стверджував, що більше не хоче зберігати секрети про велику кількість відомих йому злочинів, в тому числі за участю колишніх високопоставлених посадових осіб, і готовий співпрацювати зі слідством. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного ув'язнення.

Вбивство Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.