Ярема обіцяє відновити розслідування справи Гонгадзе

13:13, 09 липня 2014
Політика
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Генеральний прокурор України Віталій Ярема обіцяє відновити розслідування кримінальної справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе в частині встановлення замовників його смерті.

Расследование дела Гонгадзе возобновят / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві.

“Ми повертаємось до всіх тих справ, які були незаконно закриті, в тому числі і по вбивству Георгія Гонгадзе, і притягнемо до відповідальності всіх тих осіб, які до цього причетні”, - сказав Ярема.

Він зауважив, що у матеріалах справи були першочергові покази колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача про причетність вищих посадових осіб до скоєння цього злочину, і зараз все це вивчається.

Заступники генерального прокурора проводять відповідні наради, щоб поновити слідство і притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєння вбивства журналіста.

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Довідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва виніс вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі.

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