У лавах ЗСУ служать понад 3 тисячі жінок-офіцерів – Геращенко

Загалом у лавах Збройних Сил України за контрактом служать 25 тисяч жінок.

У лавах Збройних Сил України за контрактом служать 25 тисяч жінок, з них 3 тисячі - офіцери.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

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"Вперше Хрещатиком крокував і зведений загін жінок- воїнів. Цифр в інформаційному тексті, що вже 25 тисяч українок служать за контрактом в ЗСУ, з них більше 3000 офіцерів. Країна має знати, скільки в нас жінок- підполковників і полковників, бо вони служать нарівні з чоловіками. Хрещатик, який аплодував нашим амазонкам так голосно, стираючи долоні, й глядачі, які витирали сльози, коли йшли ці юні мужні красуні, точно хотіли більше знати про жінок в зведеному загоні", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році вперше у військовому параді до Дня Незалежності прийняли участь жінки-військові. Хрещатиком крокували жінки-військовослужбовці Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.