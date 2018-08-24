У Києві під час параду військ продемонстрували авіацію і американські комплекси Javelin (фото)

Майже всі літаки - модернізовані з радянських за винятком військово-транспортного Ан-178, який є 100-відсотковою українською розробкою.

На Хрещатику під час параду військ з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності були продемонстровані передані Україні Сполученими Штатами Америки переносні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin).

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Як передає кореспондент УНІАН, американські комплекси були встановлені на спеціалізованих броньованих автомобілях "Варта", на яких їхав протитанковий підрозділ.

Також у параді взяли участь новітні зразки озброєння та військової техніки, розроблені підприємствами українського оборонного-промислового комплексу.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Держдепартамент США схвалив рішення про продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.

22 травня в Україні провели випробування протитанкового комплексу третього покоління Javelin.

16 серпня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що підрозділ Збройних сил України, який має на озброєнні Javelin, пройшов навчання і готовий їх застосовувати.

У параді з нагоди Дня Незалежності України вперше після досить тривалої перерви взяла участь військова авіація.

Майже всі літаки - модернізовані з радянських за винятком військово-транспортного Ан-178, який є 100-відсотковою українською розробкою.

У небі на Хрещатиком та Майданом Незалежності глядачі мали змогу побачити гелікоптери Мі-8 з модернізованим двигуном та новими системами протиракетного захисту й приладами нічного бачення; морські вертольоти берегового базування Мі-14; військово-транспортні літаки Ан-26" з модернізованою авіонікою.

Також у супроводі багатоцільових винищувачів Су-27 пролетів військово-транспортний Іл-76, броньовані штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24 М, винищувачі Су-27, транспортний літак української розробки Ан-178, винищувачі МіГ-29.

У параді з нагоди Дня Незалежності України взяли 4,5 тис. українських військовослужбовців, а також ветерани війни на Донбасі та військові з 18 країн-партнерів України.

Після цього парадними розрахунками проїхали близько 250 одиниць військової техніки.