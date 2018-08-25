Наїзд вантажівкою на одеських активістів: суд заарештував на 2 місяці підозрюваних у замаху

Запобіжний захід зазначеним особам обрано без можливості внесення застави строком на 60 діб.

Сьогодні в Одесі суд заарештував на 2 місяці підозрюваних у замаху на місцевих активістів Михайла Кузаконя і Григорія Козьму, скоєному 2 серпня.

Як повідомила УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області в суботу, 25 серпня, за клопотанням прокуратури судом взято під варту трьох підозрюваних у замаху на життя громадського діяча і журналіста.

«Заарештовано 38-річного уродженця Херсона, 34-річного одесита і 24-річного жителя Одеси родом з Житомирщини. Запобіжний захід зазначеним особам обрано без можливості внесення застави строком на 60 діб», - зазначили в прес-службі.

На даний час правоохоронні органи працюють над встановленням і затриманням інших осіб, причетних до замаху на вбивство.

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Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в передмісті Одеси, на вулиці Світлій у Червоному Хуторі (Овідіопольський район області), скоєно замах на двох відомих активістів - представника регіональної організації партії «Народний Рух України» Михайла Кузаконя і Григорія Козьму. Зокрема, вантажівка на великій швидкості врізалася в іномарку, в салоні якої перебував Козьма і до якої йшов Кузаконь. Активісти встигли відскочити вбік і тому не постраждали. Водій вантажівки, набравши швидкість, вистрибнув з кабіни і зник на мопеді, який чекав на нього неподалік. Передбачається, що зловмисників було троє. Іномарка Козьми дістала значні механічні пошкодження - вантажівка без водія скоїла лобове зіткнення, зім'явши легковий автомобіль.

Обидва активісти пов'язують замах зі своєю активною громадською діяльністю.

Вони відомі як опозиціонери до міської влади, займалися такими справами, як конфлікт з військовим аеродромом «Шкільний» та ін.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

23 серпня трьох підозрюваних було затримано в Одесі.