Сили АТО знищили під Щастям диверсійну групу бойовиків - штаб
Біля міста Щастя знешкоджено 5 терористів, українські військовослужбовці також зазнали втрат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Неподалік міста Щастя Луганської області наші військові знешкодили диверсійну групу бойовиків, що заїхали у місто на машині швидкої допомоги", - сказав він.
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Лисенко повідомив, що під час бою було ліквідовано 5 терористів. "На жаль, наші воїни також понесли втрати", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання журналістів, Лисенко також повідомив, що за оперативною інформацією, терористи вбили лікарів, які знаходилися у кареті "швидкої". "Терористам було вчинено доволі чіткий опір. Майже всі вони загинули", - сказав він.
Лисенко також додав, що наразі інформація щодо цієї події ще перевіряється, і він не може назвати точну кількість втрат серед українських військовослужбовців.
Раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли сили АТО біля Щастя з гранатомета.