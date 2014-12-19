Сили АТО знищили під Щастям диверсійну групу бойовиків - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Неподалік міста Щастя Луганської області наші військові знешкодили диверсійну групу бойовиків, що заїхали у місто на машині швидкої допомоги", - сказав він.

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Лисенко повідомив, що під час бою було ліквідовано 5 терористів. "На жаль, наші воїни також понесли втрати", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Лисенко також повідомив, що за оперативною інформацією, терористи вбили лікарів, які знаходилися у кареті "швидкої". "Терористам було вчинено доволі чіткий опір. Майже всі вони загинули", - сказав він.

Лисенко також додав, що наразі інформація щодо цієї події ще перевіряється, і він не може назвати точну кількість втрат серед українських військовослужбовців.

Раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли сили АТО біля Щастя з гранатомета.