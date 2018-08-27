У Польщі проживає і працює понад мільйон українців, але це не точно - посол Дещиця

За словами українського посла Андрія Дещиці, українці допомагають розвиватися польській економіці.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляє, що в Польщі проживає і працює понад мільйон українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

"Зараз в Польщі проживає, працює понад мільйон українців. Точних даних немає", - сказав Дещиця.

Він сказав, що наявні дані ґрунтуються на кількості виданих національних віз, дозволів на роботу чи дозволів на проживання.

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"Точно можу сказати, що кількість українців, які приходять до наших консульських установ, зросла в кілька, в десятки разів. В той же час, кількість штатного персоналу наших консульських установ залишається на тому ж рівні", - додав він.

За словами посла, українці звертаються в консульські установи для отримання різних довідок для лікування, і зокрема, для дозволу на вивезення дитини, на повернення в Україну або на зміну паспортів.

"Деякі польські політики, навіть не експерти оцінюють, що (українців у Польщі) до двох мільйонів. Це є досить цікавий феномен, бо це є українці, які допомагають польській економіці триматися на плаву і розвиватися", - сказав Дещиця.

За його словами, у Польщі деякі представники бізнесу "стверджують, що без українців вони би так швидко не розвивалися". Українці, які працюють в Польщі, платять гроші у польську казну, платять податки у пенсійний фонд Польщі.

"Вони частину грошей переводять до України, і вони набираються досвіду і починають навіть потроху вкладати і розвивати свій бізнес в Польщі. Це також цікавий новий феномен, якого не було скажімо років 5 тому", - заявив Дещиця.

Окремо він сказав, що за його даними, карту поляка в Польщі отримало близько 200 тисяч українців, але точні дані треба уточнювати у польської сторони. У цьому зв'язку Дещиця сказав, що на його думку держава Україна повинна створити умови, коли українці будуть з гордістю носити паспорт громадянина України.

Нагадаємо, у Польщі підрахували, яку зарплату отримують українські заробітчани. Так, понад 2,5 тисячі злотих (близько $675 або майже 19 тисяч гривень) отримують щомісяця 75% українців, які працюють у Польщі. 45% українців у Польщі отримують в місяць, за вирахуванням податків, понад 3000 злотих, тобто більше $ 810 або 22,6 тисячі гривень.