Сумнозвісного Вадима Тітушка оголосили у розшук за розбій

Перший заступник голови Нацполіції назвав Тітушка дивною людиною, яку нічому не навчила сумнівна слава.

Правоохоронці оголосили у розшук Вадима Тітушка, чиє ім’я після подій 2013-2014 року стало власною назвою та символізує агресивних провокаторів-маргіналів.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Читайте такожВікіпедія поповнилася сторінкою про «тітушок»

«Тітушко, людина, прізвище якої стало вже власною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщини. Так, Вадим Тітушко, 1993 р.н., обґрунтовано підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування», - повідомив він.

«Дивна людина, яку час та сумнівна слава нічому не навчили», - підсумував Аброськін.

«Тітушками» в Україні називають маргіналізованих найманців (зокрема, вихідців зі спортивного або кримінального середовища), що використовуються для здійснення провокацій, силових акцій, залякування зриву публічних заходів, тощо.

Термін виник у травні 2013 року, після інциденту, в якому фігурував спортсмен з Білої Церкви Вадим Тітушко. На акції «Україна вставай» він побив двох журналістів. Широкого вжитку новий термін почав набувати в період Євромайдану, коли використання провокаторів-«тітушок» тодішньою владою набуло масового характеру.

Примітно, що у лютому 2014 року, в період «Євромайдану», Вадим Тітушко заявив, що засуджує дії «Беркуту» в Києві.