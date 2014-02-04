Вадим Тітушко зізнався, що засуджує дії силовиків у Києві

Вадим Тітушко в ексклюзивному інтерв' ю програмі "Гроші" заявив, що він засуджує дії силовиків у Києві, повідомляє ТСН.ua.

"Беркут займається свавіллям", - каже Вадим Тітушко.

Виявляється, поки Майданом водять "тітушок" із зеленкою на лобі, їхній прообраз не проти підтримати європейські потуги народу.

"Козак Михайло Гаврилюк, якого роздягли – не можна до такого рівня принижувати людину. Це свавілля", - вважає Тітушко.

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Хлопець каже, що образ, який йому нав'язують, неправдивий. Він адекватний молодий чоловік, який свого часу помилився. Згідно мирової угоди Вадиму 2 роки заборонено брати участь у будь яких політичних акціях чи мітингах. Від людського гніву він переховується у рідному місті – Білій Церкві. Раніше повідомлялося, що Вадим Тітушко хотів би приїхати на Євромайдан та підтримати людей.

Аби символічно підтримати людей, які мерзнуть на двох "майданах", Вадим Тітушко перед камерою наколов дров для українських мітингувальників.