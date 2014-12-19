МОН ніколи не погодиться ввести 9-річну систему обов'язкової освіти - Квіт

Йдеться про запропоноване запровадження 9-річної системи обов'язкової середньої освіти замість 11-річної в рамках змін до законодавства з оптимізації Державного бюджету, повідомляє Українське радіо.

Міністр освіти Сергій Квіт наголосив, що відомство, яке він очолює, ніколи не погодиться на таку пропозицію. На його думку, навпаки, варто б запровадити 12-річну систему.

Читайте такожОхопленість українців вищою освітою становить 76% - Інститут демографії"Тож ініціативу з 9-річним терміном освіти Міністерство освіти й науки серйозно не розглядає", - зазначив Квіт.

Відповідно до кризового плану тотальної економії, запропонованого Мінфіном, пропонувалося скоротити термін обов'язкового навчання в середній школі до 9 років замість 11.