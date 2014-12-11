У Мінфіні підготували план тотальної економії на півтрильйона гривень (повний текст)

Про це повідомляє ZN.UA.

Документ, викладений на 120 сторінках, пропонує зміни в закони України, укази президента, а також рішення уряду.

Пропозиції Мінфіну супроводжується дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка членам уряду "особисто обробити" документ і доповісти про результати під час засідання урядового комітету з питань соціально-економічного розвитку та європейської інтеграції, яке повинно було відбутися 5 грудня.

Читайте такожКабмін хоче скоротити навчання в школі до 9 роківЗ метою скорочення видатків бюджету Мінфін пропонує внести зміни в законодавство, що регулює гуманітарну сферу, сферу державного управління, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, роботу органів прокуратури і армії.

Як наголошується в документі, реалізація пропозицій Мінфіну "сприятиме уникненню пошуку додаткових витрат бюджету в 2015 році в обсязі близько 496,9 млрд. грн., джерела покриття яких відсутні, забезпечить економію державних коштів в обсязі близько 27,1 млрд грн, а також збільшить дохідну частину бюджету на суму близько 0,9 млрд грн, що буде гарантувати часткове збалансування бюджету".