50 тисяч дітей через конфлікт на Донбасі не можуть ходити до школи - ЮНІСЕФ

Як повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ, з березня 2014 року 1 млн людей виїхали з територій, на яких триває конфлікт, у тому числі 530 тис. виїхали в інші регіони України, серед них щонайменше 130 тис. дітей.

За даними ЮНІСЕФ, 50 тис. українських дітей через конфлікт не можуть ходити до школи. Майже 150 шкіл закрито, майже 190 пошкоджено або зруйновано.

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”Найважливіше, аби діти могли повернутися до шкіл та продовжити навчання. Діти найбільше відчувають наслідки цього конфлікту... Деякі з них є свідками жорстоких боїв та обстрілів”, - заявила регіональний директор ЮНІСЕФ у Центральній та Східній Європі Марі П`єр Пуарье.

Як зауважили в ЮНІСЕФ, 600 тис. дітей і членів їхніх родин потребують негайної гуманітарної допомоги, і фонду для надання їм допомоги необхідно 32,4 млн доларів.