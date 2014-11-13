Майже 1 мільйон людей були переміщені в результаті бойових дій на Донбасі - ООН
07:28, 13 листопада 2014Суспільство
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Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Йенс Андреас Тойберн-Франдзен (Jens Anders Toyberg-Frandzen) заявляє, що кількість внутрішніх переміщених осіб зросла майже до 1 мільйона чоловік внаслідок бойових дій на сході України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.
”Практично мільйон осіб переміщені внаслідок конфлікту як в Україні, так і сусідніх країнах”, - сказав він.
За його словами, гуманітарні організації розширюють свою присутність у відповідь на зростаючі потреби.
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Крім того, він повідомив, що ООН також організовує всеохоплюючу програму щодо оцінки відновлення і необхідності відбудови інфраструктури в районах, які потрапили в зону конфлікту на сході України.
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