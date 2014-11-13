Майже 1 мільйон людей були переміщені в результаті бойових дій на Донбасі - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

”Практично мільйон осіб переміщені внаслідок конфлікту як в Україні, так і сусідніх країнах”, - сказав він.

За його словами, гуманітарні організації розширюють свою присутність у відповідь на зростаючі потреби.

Читайте такожУ Дніпропетровську створять бізнес-центр для переселенців з Донбасу

Крім того, він повідомив, що ООН також організовує всеохоплюючу програму щодо оцінки відновлення і необхідності відбудови інфраструктури в районах, які потрапили в зону конфлікту на сході України.