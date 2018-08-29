Горіховий Спас 2018: що категорично не можна робити в це свято

На Горіховий Спас закінчується Успенський піст, тому обмежень на вживання продуктів немає.

Щороку 29 серпня українці святкують Третій Спас, або Горіховий. Його ще називають Хлібним. У 2018-му він припадає на середу.

У народі Спас називають Горіховим, оскільки в цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх заготовляти та освячувати в церкві.

Що не можна робити на Горіховий Спас 29 серпня

- сваритися - весь негатив може повернутися до кривдника;

- лихословити;

- відмовлятися від роботи, оскільки Горіховий Спас – час збору врожаю;

- ходити в ліс без оберега: вважається, що в цей день там можна зустріти нечисту силу;

- відмовляти у допомозі нужденним.

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Прикмети на Третій Спас:

Прийшов Хлібний Спас – пішло літо від нас

На Третій Спас сонце на осінь пішло

Багатий урожай горіхів обіцяє хлібний рік

Якщо на Спаса відлітають ластівки й журавлі, на Покрову буде мороз

Якщо на Третій Спас гримить грім – осінь буде теплою

Варто нагадати, що Третій Спас встановлений православною церквою на честь перенесення до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Звідси й інші назви свята – Полотняний Спас, Спас на полотні, Нерукотворний Спас. За переказами, Ісус умив обличчя водою і потім витер рушником, на якому відбився його лик.

Це рушник з нерукотворним зображенням Спасителя зцілив володаря Едесси від смертельної хвороби, що сприяло поширенню там християнства.

Згодом саме з цього зображення Ісуса Христа були написані перші ікони Спаса Нерукотворного.