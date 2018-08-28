Горіховий Спас в Україні: традиції і прикмети

Третій Спас, або Горіховий, українці святкують щороку 29 серпня, його також називають Хлібний Спас.

Перед Горіховим Спасом відзначають Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) і завершення Успенського посту, який триває два тижні – з 14 по 27 серпня.

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Третій (Горіховий) Врятував встановлений православною церквою на честь перенесення до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Звідси й інші назви свята – Полотняний Спас, Спас на полотні, Нерукотворний Спас. За переказами, Ісус умив обличчя водою і потім витер рушником, на якому відбився його лик. Це рушник з нерукотворним зображенням Спасителя зцілив володаря Едесси від смертельної хвороби, що сприяло поширенню там християнства.

Згодом саме з цього зображення Ісуса Христа були написані перші ікони Спаса Нерукотворного.

Третій Спас називали Горіховим Спасом, бо у цей час вже були лісові горіхи, і можна було їх заготовляти та освячувати в церкві. За народними спостереженнями, в один і той же рік не могло бути врожаю і на горіхи, і на хліб. Тому врожай горіхів обіцяв хороший врожай хліба на наступний рік.

У давнину говорили: «Перший Спас — на воді стоять; другий Спас — яблука їдять; третій Спас — на зелених горах полотна продають», тому третій Спас ще називали «Спас на полотнах», «Спас на полотні», «Полотняний спас». В цей день було прийнято торгувати полотнами, полотнами.

Святять нові криниці. Чистять до осені цілющі джерела, п'ють підземну воду, обходять колодязі колами, як би замикаючи теплу пору року. На Хлібний Спас печуть пироги з нового хліба: «Третій Спас хліба припас». З третього Спаса починалася і заготівля лісових горіхів.

В цей день не проходили великі свята, оскільки починалася підготовка до завершення літніх польових робіт до настання дощів. А ось в містах з цього дня починаються гуляння.

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У степах починали сіяти озимі за три дні до Обжинок і закінчували протягом трьох днів після Обжинок. Терміни коригувалися в залежності від погоди і збирання ярових.

На третій Спас примічають відліт птахів, особливо ластівок і журавлів. Вважають, що ластівки відлітають у три Спаси. Якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покрову буде морозно.