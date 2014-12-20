У боях під Щастям загинули грузин та командир розвідроти "Айдару"

Пізно ввечері 18 грудня, в околицях міста Щастя, в результаті перестрілки загинули двоє українських військових з батальйону "Айдар".

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook.

"Позивний "Динаміт" - Оврашко Сергій Миколайович, 1976 р., командир розвідроти, і син братнього грузинського народу, громадянин Грузії, Гріголашвілі Олександр Михайлович, 1982 р. - позивний "Чужий"", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що ще троє бійців отримали поранення та були евакуйовані у Військово-медичний клінічний центр північного регіону місто Харків, з них двоє - у важкому стані.

"За день до своєї загибелі Саша (громадянин Грузії - прим. УНІАН) написав заяву з проханням про надання йому громадянства України", - говорять в "Айдарі".