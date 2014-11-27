За добу в зоні АТО отримали поранення п’ятеро військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

"Загалом протягом доби бойовики здійснили 50 обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого п’ятеро наших військовослужбовців отримали поранення. На щастя, загиблих немає", - сказав Лисенко.

Читайте такожСили АТО в районі Докучаєвська знищили десятки бойовиківЗа його словами, також через обстріл бойовиками населених пунктів загинули дві цивільні особи, восьмеро дістали поранення.