За добу в зоні АТО отримали поранення п’ятеро військових
12:59, 27 листопада 2014Політика
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Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.
"Загалом протягом доби бойовики здійснили 50 обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого п’ятеро наших військовослужбовців отримали поранення. На щастя, загиблих немає", - сказав Лисенко.
Читайте такожСили АТО в районі Докучаєвська знищили десятки бойовиківЗа його словами, також через обстріл бойовиками населених пунктів загинули дві цивільні особи, восьмеро дістали поранення.
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