Претендентом на "Оскар" від України став фільм "Донбас" (відео)

Національним претендентом на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" цього року буде "Донбас" Сергія Лозниці.

Окрім цієї картини, на розгляд комітету подали 5 фільмів: "Браму" Володимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк, "Міф" Леоніда Кантера і Івана Яснія, "Кіборгів" Ахтема Сеітаблаєва.

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Згідно з регламентом, рішення про те, який фільм висувати на "Оскар", приймається в результаті голосування: кожен член комітету, який цього року бере участь у засіданні, голосує за фільм, після підрахунку балів кожному фільму додається по балу за наступні пункти: участь у кінофестивалі класу "А" в одній з конкурсних програм, приз на кінофестивалі класу "А", рецензії в одному з профільних видань: Variety, Hollywood Reporter, Screen.

Зараз триває формування лонг-лісту претендентів у номінації "Найкращий іноземний фільм" - кожна країна висуває по фільму, який проходить відбір у лонг-ліст за формальними критеріями. До січня в Американській кіноакадемії сформують шорт-ліст із 9 фільмів, а до фінальної номінації дійде п'ять картин. Церемонія нагородження "Оскар-2019" відбудеться 24 лютого.