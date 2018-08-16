"Оскар": оголошено список фільмів, що претендують на висунення від України на головну кінопремію

29-го серпня у Києві відбудеться пресс-показ фільму-претендента від України.

Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок та опублікував список із шести вітчизняних фільмів, з яких буде обрано претендента від України на премію «Оскар» у категорії «Кращий фільм іноземною мовою». Про це йдеться на сторінці комітету в Facebook у четвер, 16 серпня.

Цього року в національному відборі участь братимуть шість фільмів: «Брама» Володимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбас» Сергія Лозниці, «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк та «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія.

Як повідомляє Тиждень.ua, 1 серпня українська документальна стрічка «Межа очікування» отримала нагороду в категорії «Найкращий режисер документального фільму іноземною мовою» на 7-му Мадридському міжнародному кінофестивалі.

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12 червня стало відомо, що дві українські стрічки – «Вулкан» Романа Бондарчука та «Донбас» Сергія Лозниці увійшли до конкурсної програми Мюнхенського кінофестивалю.

17 травня стало відомо, що створена у співпраці України, Франції та Ісландії кінострічка "Жінка на війні" стала однією з переможців програми "Тиждень критики" на 71-му Каннському кінофестивалі.

Як повідомлялося, українсько-словацький фільм "Межа" переміг у шести номінаціях кінопремії у Братиславі.