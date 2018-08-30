В Одесі з'явився "пухнастий" мурал (фото)
16:37, 30 серпня 2018Суспільство
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Автор мурала на вул. Буніна, 3 - художниця з США BKfoxx. Вона прибула в місто зі своїми ідеями, але вуличні коти Одеси зачарували її.
У центрі Одеси американська художниця BKfoxx закінчила мурал/ Пушкінська
Дворові коти Одеси і трепетне ставлення до них одеситів продовжують надихати творчих людей.
Після численних скульптурних портретів з'явилося велике настінне полотно, присвячене котам.
Автор мурала на вул. Буніна, 3 - художниця з США BKfoxx. Вона прибула в місто зі своїми ідеями, але вуличні коти Одеси зачарували її, пише "Одесса1".
В результаті, на глухій стіні з'явився кіт зі смарагдовими очима і безсмертним афоризмом Сент-Екзюпері.
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