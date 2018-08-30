В Одесі з'явився "пухнастий" мурал (фото)

Автор мурала на вул. Буніна, 3 - художниця з США BKfoxx. Вона прибула в місто зі своїми ідеями, але вуличні коти Одеси зачарували її.

Дворові коти Одеси і трепетне ставлення до них одеситів продовжують надихати творчих людей. Після численних скульптурних портретів з'явилося велике настінне полотно, присвячене котам. Автор мурала на вул. Буніна, 3 - художниця з США BKfoxx. Вона прибула в місто зі своїми ідеями, але вуличні коти Одеси зачарували її, пише "Одесса1". В результаті, на глухій стіні з'явився кіт зі смарагдовими очима і безсмертним афоризмом Сент-Екзюпері.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter