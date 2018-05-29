У центрі Харкова з'явився мурал із зображенням Кузьми Скрябіна (фото)

14:50, 29 травня 2018
Суспільство
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На створення портрета художника Андрія Пальваля пішла тиждень \ 057.ua

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«Дуже довго вибирали серед багатьох зображень. Коли побачили харківське фото Кузьми, відразу визначилися», - розповідає керівник творчої групи Kailas-V Яна Вовк, передає 057.ua.

На створення портрета художника Андрія Пальваля пішов тиждень. Спочатку накидав ескіз, потім домальовував інші елементи. Основну частину вдалося зробити за 3 дня.

«На рівні 2-го і 3-го поверхів користувався підйомної технікою, драбиною. Клавіші було вже простіше малювати», - ділиться художник.

Спочатку мурал хотіли намалювати на Науковій. Але ініціатори ідеї запропонували перенести портрет ближче до філармонії.

«У харківській філармонії Кузьма Скрябін виступав з симфонічним оркестром. Та й людей тут більше, і краще місце», - додає Яна Вовк.

Всього на створення портрета витратили коло 150 балонів аерозольної фарби. Цілим і неушкодженим портрет повинен протриматися близько 3 років.

Цілим і неушкодженим портрет повинен протриматися близько 3 років \ 057.ua
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Теги: #Харків#Кузьма Скрябін#мурал