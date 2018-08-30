Понад 100 громадян України перебувають в італійських в'язницях

Серед них є особи, які визнані потерпілими від торгівлі людьми.

На сьогодні 108 громадян України перебувають в італійських тюрмах за обвинуваченням у нелегальному перевезенні мігрантів.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у соціальній мережі Facebook за підсумками зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

Читайте такожУ Греції відомого українського музиканта засудили до 180 років в'язниці

«Втім, серед них є особи, які визнані потерпілими від торгівлі людьми. П'ятьох з них вже звільнили з-під арешту за рішенням суду. Зараз МЗС працює над тим, хто ще потрапляє під це визначення, і готує відповідні документи», - зазначила вона.

Денісова додала, що вона звернулася до посла з проханням брати до уваги інформацію України під час розгляду в судах цих справ, і отримала повну підтримку. «Пан посол запевнив, що сприятиме, аби документи потрапили до італійських судів у визначений термін», - наголосила вона.

Читайте такожВ Італії заарештовано двох українців за незаконне перевезення мігрантів

Крім того, омбудсмен поінформувала посла про ситуацію із затриманими моряками судна «Норд» та «ЯМК0041». «Ситуація складається таким чином, що фактично Росія зараз блокує повернення додому моряків обох суден. Україна зробила все від себе залежне для їхнього звільнення», - сказала вона.

Також Денісова повідомила, що під час зустрічі обговорювалося питання українських політичних в’язнів Кремля. У цьому зв'язку вона звернулася до посла Італії, яка цього року головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, з проханням підтримати українських політв’язнів на міжнародній арені, а також вплинути на Російську Федерацію в питанні повернення українців додому.