Українська прокуратура повідомила про підозру капітану судна "Норд"

29 серпня капітану судна було повідомлено про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою його у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

Прокуратура Автономної Республіки Крим завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні проти капітана рибальського судна «Норд». Про це повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

Як зазначається, 29 серпня капітану судна було повідомлено про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою його у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст.249, ст. 332-1 Кримінального кодексу України).

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Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи капітаном на судні «Норд», порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї шляхом виходу судна із закритого морського порту «Керч» в анексованому Криму. «Крім того, не маючи дозвільних документів на проведення промислового вилову водних біоресурсів, громадянин України за допомогою вказаного судна здійснював незаконний рибний промисел в Азовському морі», - йдеться у повідомленні.

У той же час, речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що "23 липня, у зв'язку із закінченням тримісячного строку притягнення осіб до відповідальності, суд закрив справи". У той же час, "Держприкордонслужба ще минулого року долучилася до розробки законопроекту 7016, який би надав можливість оскаржувати такі рішення судів, оскільки на даний момент такого формату законодавством не передбачено. Проект наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді."

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. У Держприкордонслужбі повідомили, що члени екіпажу порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Капітану «Норду» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст.332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) КК України. Пізніше йому оголосили нову підозру - в незаконному занятті рибним промислом.

18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норду» може вільно повернутися до Криму за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією, а капітану загрожує до 5 років позбавлення волі.