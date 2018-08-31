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"Їду на концерт Кобзона": реакція соцмереж на вбивство ватажка "ДНР" Захарченка

21:02, 31 серпня 2018
Суспільство
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Кобзон і Захарченко / фото REUTERS

Сьогодні, 31 серпня, в окупованому Донецьку в кафе "Сєпар" стався вибух, в результаті якого був убитий ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.

УНІАН зібрав реакцію користувачів соцмереж на смерть чи не основної фігури в рядах незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

Багато вирішили, що Захарченко вирішив "відправитися на концерт до Кобзона", який, як відомо, помер 30 серпня на 81 році.

Деякі користувачі навіть припустили про "допомогу" Україні американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який пішов з життя 25 серпня.

А загалом, українцям запам'ятається цей останній день літа!

Раніше стало відомо, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку.

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Теги: #захарченко#Захарченко і Кобзон#ліквідація Захарченка