"Їду на концерт Кобзона": реакція соцмереж на вбивство ватажка "ДНР" Захарченка
Сьогодні, 31 серпня, в окупованому Донецьку в кафе "Сєпар" стався вибух, в результаті якого був убитий ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.
УНІАН зібрав реакцію користувачів соцмереж на смерть чи не основної фігури в рядах незаконних збройних формувань "Л/ДНР".
Багато вирішили, що Захарченко вирішив "відправитися на концерт до Кобзона", який, як відомо, помер 30 серпня на 81 році.
Дуетом року визнаний на думку журі *барабанний дріб*. Визнаний дуетом року... Кобзон & Захарченко. pic.twitter.com/WdzDtPPHh0— Сірий Кардинал (@slevo4kin) 31 серпня 2018 р.
Вчора Захарченко оголосив у ДНР триденний траур за Кобзону, так що новий оголошувати не доведеться— Ілля Барабанов (@barabanch) 31 серпня 2018 р.
Кажуть, Захарченко убили, коли він йшов поминати Кобзона.— Старшина Запасу (@StarshinaZapasa) 31 серпня 2018 р.
Спасибі, Йосип Давидович!
В цей раз - від усієї душі.
Щас по телевізору з'являється живий Кобзон "Це була сецоперация СБУ, все було сплановано за багато років, щоб виманити захарченко, а всі гроші з продажу пірамідок пішли на підтримку українській армії"— Жорік (@weitergeo) 31 серпня 2018 р.
Деякі користувачі навіть припустили про "допомогу" Україні американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який пішов з життя 25 серпня.
Маккейн молодчинка, навіть там старається для нас! Кобзон, Захарченко. Ну давай, старий, тепер забирай головного!!!— Ірина Байрак (@solnceva_star) 31 серпня 2018 р.
А загалом, українцям запам'ятається цей останній день літа!
Захарченко все!https://t.co/O7ypLHFe9Wpic.twitter.com/gjULU5uzfF— Свабодка (@svabodka) 31 серпня 2018 р.
Таке відчуття, що #Захарченко був відповідальним за #Томос— Кицюк (@kyts_me) 31 серпня 2018 р.
Нічого дивного у вбивстві Захарченко немає.— Загниваючий Захід (@gniloywest) 31 серпня 2018 р.
Ми вже давно говоримо, що хтось встиг вляпатися у ДНР, буде убитий, бо свідки нікому не потрібні.
Раніше стало відомо, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку.