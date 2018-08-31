"Їду на концерт Кобзона": реакція соцмереж на вбивство ватажка "ДНР" Захарченка

Ватажка бойовиків підірвали сьогодні в кафе "Сєпар".

Сьогодні, 31 серпня, в окупованому Донецьку в кафе "Сєпар" стався вибух, в результаті якого був убитий ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.

УНІАН зібрав реакцію користувачів соцмереж на смерть чи не основної фігури в рядах незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

Багато вирішили, що Захарченко вирішив "відправитися на концерт до Кобзона", який, як відомо, помер 30 серпня на 81 році.