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"Путін - вбивця, бандит і продукт КДБ": 5 цитат великого друга України Джона Маккейна (відео)

12:15, 27 серпня 2018
Світ
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У травні 2018 року, зрозумівши, що хворобу не перемогти, Маккейн склав список тих, кого хотів би запросити на свої похорони.

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УНІАН зібрав п'ять яскравих цитат американського політика.

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Теги: #США#Маккейн#політика#сенатор Джон Маккейн