"Путін - вбивця, бандит і продукт КДБ": 5 цитат великого друга України Джона Маккейна (відео)

Маккейн був великим другом України і завжди жорстко виступав проти Росії.

У суботу, 25 серпня пішов з життя американський сенатор Джон Маккейн. У травні 2018 року, зрозумівши, що хворобу не перемогти, Маккейн склав список тих, кого хотів би запросити на свої похорони. Читайте такожЗ квітами і молитвами: у США вшановують пам'ять сенатора Маккейна (фоторепортаж) УНІАН зібрав п'ять яскравих цитат американського політика.

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