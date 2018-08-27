"Путін - вбивця, бандит і продукт КДБ": 5 цитат великого друга України Джона Маккейна (відео)
12:15, 27 серпня 2018Світ
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Маккейн був великим другом України і завжди жорстко виступав проти Росії.
5 цитат великого друга України Джона Маккейна
У суботу, 25 серпня пішов з життя американський сенатор Джон Маккейн.
У травні 2018 року, зрозумівши, що хворобу не перемогти, Маккейн склав список тих, кого хотів би запросити на свої похорони.
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УНІАН зібрав п'ять яскравих цитат американського політика.
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Новина в сюжеті: У США помер Джон Маккейн