СБУ буде відслідковувати контент телеканалів, які перейшли в управління Портнова

В СБУ зазначили, що на підставі наявності порушень відомство буде відкривати кримінальні справи.

Служба безпеки України (СБУ) має намір відстежувати вміст українських телеканалів, які перейшли в управління колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

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Про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає rbc.ua. Він повідомив, що на підставі наявності порушень СБУ буде відкривати кримінальні справи.

"Ми не бачили документів, що підтверджують, що управління NewsOne та іншого каналу взяв на себе Портнов. Так, ми чули його заяву, що він підписав відповідні документи... Напевно, легко спрогнозувати, на чиї жорна будуть лити воду ті канали, які буде курирувати в перспективі Портнов. Я слабо вірю в те, що, сидячи на території РФ, він буде агітувати за відновлення українських кордонів, за відновлення державного суверенітету, за відновлення контролю над Кримом, за те, щоб навести порядок на Донбасі, і щоб він став українським... Ми не можемо говорити зараз, що хтось скоїв злочин. Якщо будуть ознаки вчинення злочину, вони будуть документуватися і кваліфікуватися відповідним чином і тоді будуть прийматися рішення про внесення чи не внесення до ЄРДР", - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Мураєв передав колишньому першому заступнику глави Адміністрації президента Андрію Портнову 100% акцій телеканалу NewsOne.