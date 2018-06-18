ЗМІ: Медведчук купив канали NewsOne і "112 Україна"

Повідомляється, що, можливо, таким чином Медведчук готується до президентських виборів в Україні в 2019 році.

Два телеканали, які спеціалізуються на інформаційно-новинному мовленні та форматі news and talk — «112 Україна» і NewsOne, змінили власника.

За даними джерел "Вестей", новим власником став колишній голова Адміністрації президента України і лідер організації «Український вибір» Віктор Медведчук.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у прес-службі Медведчука послалися на його слова "Вестям": на запитання про те, чи мав місце факт угоди з купівлі телеканалів, Віктор Медведчук відповів лаконічно: «На жаль, не отримав ні одного, ні другого».

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Також в прес-службі зазначили, що це "вся інформація, ніякої нової на данний момент немає".

У свою чергу в прес-службі Нацради УНІАН попросили на всі питання слати офіційні запити. А сам глава Нацради Юрій Артеменко в розмові з УНІАН сказав коротко: "У нас немає такої інформації".

У прес-службах телеканалів "112" і NewsOne нічого не прокоментували.

Раніше аналітик Андерс Ослунд в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що Віктор Медведчук перед президентськими виборами купив три українських телеканали - «NewsOne», «112 Україна» і «Zik».

"Віктор Медведчук купив три телеканали - «NewsOne», «112 Україна» і «Zik», очевидно, готуючись до президентських виборів в Україні в 2019 році. Ці канали відповідають на запити електорату популістів», - розповів аналітик.