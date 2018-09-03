18 років гурту «ВІА Гра»: як змінювалися учасниці сексуального колективу (відео)

Рівно 18 років тому український слухач дізнався про гурт «ВІА Гра».

Третього вересня 2000 року відбулася прем'єра їхнього першого кліпу «Попытка №5».

Створений колектив складався з двох дівчат – Надії Мейхер-Грановської і Альони Вінницької. В кінці 2002 до колективу приєдналася Анна Седокова, а вже у 2003 на зміну Вінницькій прийшла Віра Брежнєва.

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Колектив Брежнєва-Седокова-Грановська досі називають "золотим складом колективу".

Уже в 2004 році на зміну Седоковій прийшла Світлана Лобода, яку згодом вигнали з гурту за порушення дисципліни.

На зміну їй прийшла Альбіна Джанабаєва – дівчина, яка працювала на бек-вокалі у Валерія Меладзе.

В 2006 році Надія Мейхер покинула гурт на цілих три роки, за цей час її місце займали три різні дівчини. У 2007 році гурт покинула Віра Брєжнєва і «ВІА Гра» знову перетворилася на дует на цілих 8 місяців.

У 2009 до складу гурту знову увійшла Мейхер, вона стала єдиною учасницею, якій вдалося повернутися до «ВІА Гри».

У 2010 році новою учасницею гурту стала Єва Бушміна, яка заради «ВІА Гри» покинула шоу «Фабрика зірок». Бушміна була майже на 10 років молодшою від своїх колег: Мейхер та Джанабаєвої.

У 2013 році гурт «ВІА Гра» вирішили повністю оновити і провели для цього масштабне телешоу. Новий склад Романова-Кожевнікова-Герцег.

З вересня 2018 року до нового складу групи входить: Оля Меганська, Анастасія Кожевникова, Еріка Герцег.

За 18 років існування гурту його учасницями стали 17 дівчат.