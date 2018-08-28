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Лобода обурилася, що в "Монако" її назвали "російською співачкою"

14:21, 28 серпня 2018
Суспільство
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Лобода спростувала інформацію / Instagram Світлана Лобода

Виявилося, що журнал "Монако і Лазурний берег" сплутав поняття "російська" і "російськомовна" співачка.

Нагадаємо, раніше Лобода в патріотичних штанях розгнівала росіян.

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Теги: #Лобода