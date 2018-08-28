Лобода обурилася, що в "Монако" її назвали "російською співачкою"
14:21, 28 серпня 2018Суспільство
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Виявилося, що журнал "Монако і Лазурний берег" сплутав поняття "російська" і "російськомовна" співачка.
Лобода спростувала інформацію / Instagram Світлана Лобода
Видання "Монако" допустило помилку, пише прес-служба Лободи.
Виявилося, що журнал "Монако і Лазурний берег" сплутав поняття "російська" і "російськомовна" співачка.
Нагадаємо, раніше Лобода в патріотичних штанях розгнівала росіян.
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