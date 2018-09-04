В Одесі під час пожежі на СТО на рятувальників обвалився дах (відео)

На даний час чотирьох рятувальників госпіталізовано, один з них перебуває у тяжкому стані.

В Одесі під час ліквідації пожежі на СТО постраждали четверо рятувальників.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, вчора о 20.57 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дальницькій сталося загоряння в складському приміщенні станції техобслуговування.

«Прибувши на місце НП, рятувальники виявили, що на першому і другому поверхах складу СТО горять мастильні матеріали і невідомі речовини. Відзначається, що постійно відбувалися вибухи невідомого походження», - йдеться в повідомленні.

В результаті інтенсивного горіння приблизно о 21.20 сталося обвалення даху і вогонь поширився на площі 150 квадратних метрів.

Під час падіння елементів даху травми різного ступеня тяжкості зазнали четверо рятувальників, їх доставили до медичних установ міста.

У прес-службі додали, що пожежу о 21.50 вдалося локалізувати на площі 200 квадратних метрів, а о 22.24 ліквідувати.

На місці події було задіяно додаткові сили, аварійні бригади, Національну поліцію, службу медицини катастроф. Від ДСНС було задіяно 62 людини особового складу, 14 одиниць техніки. Причина загоряння встановлюється.

Поліція почала розслідування за фактом пожежі на СТО, під час якого постраждали четверо рятувальників. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").