Влада Одеси просить суд зняти арешт з комплексу "Вікторія", де в пожежі загинуло троє дітей

Відповідне клопотання надійшло до суду минулого тижня. Адвокат потерпілої сторони назвав прохання нерозумним.

Влада Одеси просить суд зняти зі спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» арешт, накладений у 2017 році через загибель трьох дітей під час пожежі.

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Як повідомили УНІАН у центрі правового моніторингу «Гідність», про це стало відомо 29 травня у час судового засідання у справі директора «Вікторії» Петроса Саркісяна. Зокрема, було оголошено клопотання, підписане головою департаменту освіти і науки Одеської міської ради Оленою Буйневич.

Згідно з клопотанням, влада хоче усунути виявлені порушення протипожежної безпеки, після чого знову відкрити комплекс для оздоровлення дітей.

«За словами адвоката потерпілої сторони Миколи Стоянова, департамент просить зняти арешт з комплексу повністю. Клопотання розглянуто не було, оскільки до суду не з'явилися представники міської влади», - зазначили в центрі.

За словами Стоянова, з юридичної точки зору, в рамках кримінального провадження арешт накладається з метою збереження речових доказів і (або) забезпечення задоволення цивільних позовів.

«А з людської точки зору складно уявити, як це до закінчення розгляду справ, з'ясування причини виникнення пожежі, адже її так і не встановлено досі, як у цих умовах можна запускати (в табір на оздоровлення - УНІАН) інших дітей... Це суперечить здоровому глузду», - наголосив Стоянов.

Клопотання про скасування арешту, підписане Буйневич, надійшло до Київського районного суду Одеси минулого тижня. У ньому йдеться, що арешт було накладено Приморським райсудом міста 21 вересня 2017 року. Зазначається, що в ході слідства проведено низку експертиз і цей захід зараз не обґрунтовано.

Згідно з документом, до комплексу, який належить міській громаді, входить близько 20 будівель, загальна площа яких становить більш як 4 тис. кв. метрів (основна - приблизно 2,6 тис. кв. метрів).

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"), прокуратура - за ст. 367 ("службова недбалість") Кримінального кодексу.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд постановив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив вихователя на волю під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. 24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в недбалості колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої 27 квітня завершено.

Крім того, у справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України). Досудове розслідування щодо них завершено в березні.