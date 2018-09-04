У Дніпрі аферисти під виглядом працівників кафе викрадали гроші з карток клієнтів (відео)
12:03, 04 вересня 2018Суспільство
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Схему розкрадання коштів розробили троє місцевих жителів у віці від 25 до 30 років. Влаштовувалися продавцями на роботу в кафе та магазини.
У Дніпрі упіймали аферистів, які викрадали гроші з карткових рахунків клієнтів
У Дніпрі спіймали шахраїв, які викрадали гроші з карткових рахунків клієнтів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Коли поліція прийшла з обшуками, підозрювані викидали комп'ютери у вікно, а доказами злочинів набивали м'які іграшки.
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Схему розкрадання коштів розробили троє місцевих жителів у віці від 25 до 30 років. Влаштовувалися продавцями на роботу в кафе та магазини. Коли клієнти давали картки для розрахунку - копіювали інформацію за допомогою сканерів.
Раніше у Києві затримали «шлюбного» афериста, який перебуває в міжнародному розшуку.
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