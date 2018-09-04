У Дніпрі аферисти під виглядом працівників кафе викрадали гроші з карток клієнтів (відео)

Схему розкрадання коштів розробили троє місцевих жителів у віці від 25 до 30 років. Влаштовувалися продавцями на роботу в кафе та магазини.

У Дніпрі спіймали шахраїв, які викрадали гроші з карткових рахунків клієнтів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Коли поліція прийшла з обшуками, підозрювані викидали комп'ютери у вікно, а доказами злочинів набивали м'які іграшки.

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Схему розкрадання коштів розробили троє місцевих жителів у віці від 25 до 30 років. Влаштовувалися продавцями на роботу в кафе та магазини. Коли клієнти давали картки для розрахунку - копіювали інформацію за допомогою сканерів.

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