Пропонував одруження та прикидався впливовою людиною: в Києві затримали "шлюбного" афериста

На рахунку злодія вже близько десяти ошуканих жінок та дівчат з Києва та інших областей України.

У Києві затримали «шлюбного» афериста, який перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва. До київських правоохоронців за допомогою звернулася жінка, яка стала жертвою шахрая. За словами потерпілої, в Інтернеті вона познайомилась з молодим чоловіком, який швидко запропонував більш серйозні стосунки та навіть одруження. Невдовзі чоловік увійшов у довіру до її близьких та заволодів їхніми грошима. Збиток потерпілі оцінили у майже 60 тис. доларів.

«Отримавши цю інформацію, столичні працівники карного розшуку розпочали комплекс оперативних заходів з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного. А нещодавно на території Києва оперативники затримали підозрюваного у шахрайстві - 32-річного уродженця Молдови», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що на рахунку афериста вже близько десяти ошуканих жінок та дівчат з Києва та інших областей. Чоловік на сайті знайомств розмістив оголошення про пошуки дружини і, таким чином, знаходив собі жертв.

За даними поліції, на побачення чоловік приїжджав на елітних позашляховиках, які брав в оренду на кілька днів. Окрім цього, винаймав апартаменти для зустрічей у престижних будинках та називався впливовою людиною. Коли відносини переходили у спільне проживання, шахрай починав оббирати або ж саму жінку, або її рідних. Для цього пропонував вирішити серйозні питання за гроші.

Читайте такожВ Австралії пропав 12-річний хлопчик, його знайшли у чотиризірковому готелі на Балі з маминою кредиткою

«В останньому випадку близьким потерпілої він мав придбати меблі італійського виробництва та новий позашляховик із подальшою реєстрацією цього транспорту. І все це - за цінами, значно нижчими від ринкових. Як тільки шахрай отримав готівку – одразу втік», - зазначили в главку.

Встановлено, що кілька років тому на території Волинської області підозрюваний також ошукував людей: дівчатам пропонував одруження, іншим - вирішити різноманітні проблеми за грошову винагороду. Натомість зникав з грошима потерпілих. Тоді чоловік представлявся високопосадовцем правоохоронних органів, а на зустрічі приїжджав у форменому одязі та демонстрував фіктивне службове посвідчення.

«У 2013 році суд визнав його винним у шахрайстві та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Відсидівши чотири роки, молодик опинився на свободі та знову взявся видурювати гроші у довірливих людей», - додали в поліції.

Зараз слідчі продовжують розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною четвертою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють всіх потерпілих від дій зловмисника. Дніпровський районний суд міста Києва обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено також, що чоловік офіційно перебуває у міжнародному розшуку кримінальною поліцією Республіки Молдова за скоєння шахрайств у особливо великих розмірах.

Столичні поліцейські звертаються до всіх, хто став потерпілим внаслідок дій шахрая, звертатися до правоохоронців для надання свідчень.