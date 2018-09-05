В одеському притулку підліток цілий рік ґвалтував молодших дітей

Один з постраждалих хлопчиків три місяці спав під ліжком і боявся вставати вночі в туалет.

В одному з дитячих притулків Одеси 16-річний підліток протягом щонайменше 9-ти місяців ґвалтував і бив дітей молодших груп.

Про це повідомив на сторінці в Facebook радник губернатора Артем Поланський.

Поланський розповів, що хлопець потрапив у притулок ще в 2015 році 13-річним, будучи тихим і хворобливим з вигляду.

З часом він дорослішав і почав проявляти сексуальне бажання. Хлопець ходив вночі голим по притулку, ґвалтував дітей молодшої групи, а у разі відмови - знущався над ними і бив. Почалося це в грудні 2017 року.

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Пізніше постраждалих дітей опитали, факт насильства підтвердився, почалося розслідування.

8-річний хлопчик, який за словами Поланського, постраждав найбільше, три місяці спав під ліжком і боявся вставати вночі в туалет.

Крім цього в тому ж притулку в квітні 2017 17-річний Іван також ґвалтував молодших дітей, і це також було приховано. Ніяких розглядів не проводилося. Про цю ситуацію стало відомо випадково і тільки 30 серпня 2018 року.

Одного з постраждалих дітей вже всиновили, одна дитина досі в притулку. Інформація про цей випадок також підтверджена.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Сумщині затримали педофіла з 20-річним "стажем". Зазвичай жертвами педофіла ставали хлопчики 10-12-ти років, переважно з неблагополучних сімей та сироти.