Понад 700 жертв: на Сумщині затримали педофіла з 20-річним "стажем" (відео)

Зазвичай жертвами педофіла ставали хлопчики 10-12-ти років, переважно з неблагополучних сімей та сироти.

На Сумщині поліція затримала 45-річного жителя міста Конотоп за підозрою в розбещенні малолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, затримали зловмисника співробітники Конотопського відділу поліції 27 серпня безпосередньо під час вчинення злочину.

«Викрити зловмисника допомогли два 11-річних хлопчики, які повідомили своїм батькам, що останнім часом до них підходить дорослий чоловік, який заводить з ними непристойні розмови. У свою чергу батьки відразу звернулись до поліції. Правоохоронці невідкладно розпочали комплекс необхідних заходів, спрямований на документування та затримання збоченця», – йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що через декілька днів чоловік знову підійшов до хлопчиків і пообіцяв їм винагороду, якщо підуть з ним у безлюдне місце. Діти погодились і вони разом пішли до озера. Коли чоловік пересвідчився, що його дії залишаться непоміченими, почав змушувати дітей роздягнутись, фотографував їх на цифровий фотоапарат та намагався схилити до вчинення певних дій. Саме в цей час його і затримали співробітники поліції.

Як повідомила прокурор Конотопської місцевої прокуратури Юлія Волосюк, під час обшуку в помешканні затриманого виявлено та вилучено велику кількість відео та альбоми з фотознімками, на яких містяться зображення оголених статевих органів людей різного віку, у тому числі дітей. Окрім того, вилучено цифровий фотоапарат, на який збоченець фотографував вказаних хлопчиків.

Сам затриманий зізнався, що займається подібним близько 20 років і називає цифру у понад 700 дітей, йдеться у сюжеті ТСН. Зазвичай жертвами педофіла ставали хлопчики 10-12-ти років, переважно з неблагополучних сімей та сироти.

«Зловмиснику, який вчинив розпусні дії щодо двох малолітніх, повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України. За клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, 29 серпня чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначає прес-служба відомства.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, що здійснив спробу зґвалтувати 8-річну дівчинку на очах у її малолітнього брата.