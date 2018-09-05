В Україні сьогодні День жалоби – згадують жертв червоного терору

У цей день більшовики, що прийшли до влади, офіційно розпочали репресивну політику, яка забрала життя до понад півтора мільйона осіб.

Багато людей турбує питання, чому сьогодні, 5 вересня, на українських телеканалах горить свічка. Інформуємо, що у цей день в Україні відзначається День пам’яті – 100 років з дня початку «червоного терору». Рішення щодо вшанування цієї дати було ухвалене постановою ВР від 8 лютого 2018 року № 2287-VІІІ.

У цей день більшовики, що прийшли до влади, офіційно розпочали репресивну політику, яка забрала життя до понад півтора мільйона людей.

Декрет про червоний терор мав на меті боротьбу із «контрреволюціонерами». На практиці він використовувався для спекуляцій і злочинів стосовно так званих «класових ворогів», яких запроторювали у концтабори та вбивали. Під приводом боротьби із білогвардійцями у 1918 – 1919 рр. було вбито та закатовано до понад півтора мільйона осіб.

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Цей декрет по суті надав офіційного статусу жорсткій нелюдській політиці, яку із самого початку використовували більшовики. Документом створювалися спеціальні репресивні органи – робочі та селянські революційні трибунали, «Надзвичайна комісія із боротьби з контрреволюцією й саботажем». Такі структури фактично могли без суду і слідства надавати дозвіл на розстріли та інші види вбивств. Достатньо було оголосити людину «змовником» або противником «влади робітничого класу та селянства». Під каток репресій потрапили не лише очевидні вороги тоталітарного режиму – представники інтелігенції, аристократія, духовенство, чиновники, офіцери, – а й звичайні робітники та селяни.

В Україні червоний терор розпочався із більшовицькою окупацією після легендарного бою під Крутами і, як наслідок, вторгнення підрозділів Муравйова до Києва у січні 1918 року. Прийшовши до Києва, «червоні» влаштували у місті різанину, яка ознаменувала початок однієї з найтрагічніших сторінок історії України – із терором, голодоморами, депортаціями та іншими видами репресій, які в різних проявах тривали фактично до 1991 року.

Національна рада закликала телеканали та радіостанції сьогодні внести зміни до своїх програм.

«Пам’ятаймо про невинно загублені життя і звірства проти людяності, продиктовані ідеєю диктатури пролетаріату», – йдеться в повідомленні Нацради.