Міносвіти спростувало повернення ліцензії приватному вишу Поплавського

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт.

“Суд нічого не поновив... Я бачив з преси, що він призупинив дію нашої Акредитаційної комісії з припинення ліцензії до тих пір, поки хтось там не розбереться”, - сказав міністр, зазначивши, що до МОН не надходило відповідне судове рішення.

Він також додав, що сьогодні у цій справі має відбутись чергове судове засідання.

“Ця справа в процесі”, - сказав Квіт.

Читайте такожПоплавський заробляє щорічно понад 20 млн гривень на схемі з «клоном» держуніверситету - ЗМІНа запитання журналістів, чи мав він розмову із засновником вишу Михайлом Поплавським, міністр відповів: “Так, у нас, звичайно, був діалог, і ми домовились, що він прийде на чергове засідання Акредитаційної комісії з ректором цього університету, якого ми поки не змогли знайти, і вони разом нам доведуть, що цей університет існує”, - наголосив Квіт.

Він зауважив, що чергове засідання Акредитаційної комісії може відбутись вже у січні 2015 року.

Вчора у ЗМІ з'явилась інформація, що 18 грудня Окружний адмінсуд Києва припинив рішення Міносвіти щодо анулювання ліцензії приватного вишу «Київський університет культури».

Як повідомляв УНІАН, Акредитаційна комісія при Міністерстві освіти і науки 25 листопада анулювала ліцензію приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", рішення було ухвалене одностайно. Виш був "клоном" Київського державного національного університету культури і мистецтв.

26 листопада Квіт повідомив, що МОН передасть у Генеральну прокуратуру матеріали справи щодо "Київського університету культури", засновниками якого є ректор Михайло Поплавській і його син.

1 грудня заступник міністра освіти і науки України Андрій Гевко заявив, що Генеральна прокуратура розпочала розгляд матеріалів справи щодо приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури".