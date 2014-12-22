Суд повернув приватному «вишу» Поплавського ліцензію

Фактично, це означає, що приватному внз, заснованому компанією Михайла та Олександра Поплавських, поновили права набирати та навчати студентів. Новина про відновлення ліценції для приватного вишу з’явилась на сайті державного Київського національного університету культури і мистецтв, де також керує нардеп, повідомляє Громадське.

Читайте такожУ вишу Поплавського відібрали ліцензію - ЗМІНагадаємо, що експертна комісія МОН і журналісти «Слідство.інфо» довели, що КУК існує тільки на папері. Зокрема, за даними Державного підприємства «Інфоресурс», через який проходять усі видані вишами дипломи, як мінімум за останні п’ять років КУК не замовив, а отже, й не видав жодного диплому бакалавра, спеціаліста або магістра.

Студенти платили гроші в КУК, а навчалися на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Після третього курсу їх переводили до національного університету, де й видавали відповідні державні дипломи.