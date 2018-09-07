У деклараціях омбудсмена Денісової знайшли неправдиві дані

НАЗК передає справу до НАБУ.

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро матеріали про виявлення ознак кримінальних правопорушень у трьох електронних деклараціях уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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За даними агентства, у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки виявлено ознаки декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, раніше ГПУ взялася за розслідування брехні в декларації міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.