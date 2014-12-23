Україна отримала від ООН та ВООЗ гуманітарну допомогу на 3 млн грн

Як повідомили в прес-службі МОЗ, черговий транш гуманітарної допомоги від ВООЗ містить 90 медичних наборів (basic kit) для невідкладної допомоги, до складу якого входять ліки та вироби медичного призначення. Один такий набір дозволяє надавати допомогу тисячі людей протягом трьох місяців. Гуманітарний вантаж направлять в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську і Харківську області. В ці області також передадуть 9 наборів (supplementary kit), які сформовані з розрахунку: один набір - на обслуговування 10 тис. осіб протягом майже 3 місяців. Крім того, на склади ДП «Укровакцина» поставлені 4 набору з травматологічним наповненням і 5 - з протидіарейним.

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Фонд народонаселення ООН в свою чергу передав Україні 50 наборів для надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Загальна вартість наборів, призначених для оперативних втручань і проведення реанімаційних заходів для матерів і новонароджених, становить близько 1 млн грн. Медичні набори забезпечать потребу населення в хірургічній акушерсько-гінекологічній допомозі для 1 млн 800 тис. осіб в тримісячний період. До їх складу входять хірургічні інструменти, шовний матеріал, витратні матеріали та найнеобхідніші медикаменти: анальгетики, протизапальні, антибактеріальні, кровоспинні препарати та розчини для інфузій.

Вантаж, крім перерахованих регіонів, також направлять у Київську, Одеську та Полтавську області.