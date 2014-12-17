Польща відправить в Україну гуманітарний конвой

Як повідомляє кореспондент "Української правди", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина.

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"Цей конвой теж має символічне значення, - сказав міністр закордонних справ Польщі. - Ми пам'ятаємо про біженців з Донецька і Луганська, ми хочемо допомогти перед Різдвом. Ми пам'ятаємо, як після 13 грудня 1980 року, після введення воєнного стану в Польщі, західні країни надсилали допомогу нам. Зараз ми відправляємо гуманітарну допомогу в Україну як знак нашої солідарності".

До наступного тижня конвой з Польщі повинен прийти в Харків.

За словами польського дипломата, уряд виділив на спорядження цього конвою близько $1 млн. Прем'єр-міністр Польщі збирається особисто відправити конвой в Україну.