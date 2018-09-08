Мешканці Житомира відзначають День міста

Для житомирян і гостей міста підготували низку цікавих культурно-мистецьких, спортивних і розважальних заходів. У святкуванні бере участь президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною.

У Житомирі сьогодні відзначають 1134-ту річницю з дня заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, для житомирян і гостей міста підготували низку цікавих культурно-мистецьких, спортивних і розважальних заходів.

Починаючи з обіду, на вулиці Михайлівській розгорнуться локації для проведення фотосесій, відкриють виставки та лунатиме святкова музика, проводитимуться різноманітні майстер-класи та працюватимуть аніматори, пройде циркова програма тощо.

О 12.00 на концертному майданчику біля Водонапірної вежі на вулиці Пушкінській розпочнеться всеукраїнський молодіжний фестиваль багатонаціональної української культури «Житомирська вежа – 2018».

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Увечері на центральних вулицях міста відбудеться святковий парад військових духових оркестрів та творчих колективів міста.

Вечір завершиться культурно-мистецьким святом «З днем народження Житомир!», що пройде в рамках культурно-мистецького фестивалю «Культурна версія». Заплановане шоу «5 мюзиклів про кохання» симфо-рок-оркестру Lords of the Sound, виступи зірок вокальних талант-шоу та балету, а також популярного гурту із Бухаресту.

9 вересня у місті пройде так званий “Третій космічний напівмарафон”- спортивні забіги на різні дистанції для дорослих та дітей, в рамках якого діятимуть: спортивне містечко, ярмарок, відбудеться благодійна лотерея, а також пройдуть різноманітні конкурси.

Також цього року на святкування Дня міста до Житомира мають приїхати іноземні делегації та гості з інших міст України.

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко бере участь у святкуванні Дня Житомира.

Як передає кореспондент УНІАН, подружжя Порошенків прогулялося центральною пішохідною вулицею Михайлівською, при цьому вони поспілкувалися з житомирянами.

Подружжя оглянуло святкові локації, які працюють впродовж дня на Михайлівській вулиці. Порошенків супроводжували віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, а також керівники житомирської обласної та міської влади.

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Згідно з планом, після Житомира Порошенко відвідає Вінницю, де також відзначають День міста.

«Завітали з Мариною до міста «миру і жита», міста героїв - наших десантників з 95 бригади. Сьогодні славетному і давньому Житомиру 1134 роки. Щирі вітання житомирянам з Днем міста!», - написав президент у Twitter.

Водночас, як повідомляє прес-служба президента, в інтерв’ю житомирському телеканалу «СК1» Порошенко висловив упевненість, що невдовзі буде відновлено святкуватимуть Дня міста в Луганську.

«Сьогодні дійсно унікальний день, коли святкують свої дні народження Житомир, Вінниця, Луцьк, Миколаїв, Дніпро і ми впевнені в тому, що найближчим часом ми відновимо святкування дня народження Луганська», - зазначив глава держави.