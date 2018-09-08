этот материал доступен на русском

Вбивцю-втікача з Лук’янівського СІЗО знайшли у підвалі серед будівельного сміття

15:53, 08 вересня 2018
Суспільство
1945 0
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожЗМІ показали фото убивці-втікача з Лук'янівського СІЗО

Про це колишній голова Державної пенітенціарної служби України, адвокат Сергій Старенький повідомив у Facebook.

«40 хвилин тому у підвалі СІЗО знайдено в'язня Пушкіна! Ховався серед будівельного сміття більше двох діб», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у поліції Києва поінформували, що із Лук'янівського СІЗО втік Віталій Пушкін 1999 року народження, засуджений за умисне вбивство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#СІЗО#вбивця