Вбивцю-втікача з Лук’янівського СІЗО знайшли у підвалі серед будівельного сміття
15:53, 08 вересня 2018Суспільство
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Засуджений за вбивство Віталій Пушкін ховався серед будівельного сміття більш як дві доби.
Ілюстрація / REUTERS
Засудженого Віталія Пушкіна, про втечу якого з Лук’янівського СІЗО повідомили вчора в поліції, знайшли у підвалі закладу.
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Про це колишній голова Державної пенітенціарної служби України, адвокат Сергій Старенький повідомив у Facebook.
«40 хвилин тому у підвалі СІЗО знайдено в'язня Пушкіна! Ховався серед будівельного сміття більше двох діб», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у поліції Києва поінформували, що із Лук'янівського СІЗО втік Віталій Пушкін 1999 року народження, засуджений за умисне вбивство.
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