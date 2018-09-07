У поліції підтвердили, що з Лук'янівського СІЗО втік вбивця Пушкін (фото)

Згідно з інформацією, утікач - Віталій Пушкін 1999 року народження засуджений за умисне вбивство.

У поліції підтвердили інформацію про втечу засудженого із Лук'янівського СІЗО.

Як повідомили у прес-службі поліції Києва, утікач - Віталій Пушкін, якого засудили за вбивство.

Читайте такожЗМІ показали фото убивці-втікача з Лук'янівського СІЗО

"О 12:37 чергова частина Головного управління Національної поліції у Києві отримала інформацію від чергового СІЗО: працівники ізолятора виявили відсутність одного із засуджених", – йдеться в повідомленні.

Ним виявився житель Київської області 1999 року народження Віталій Пушкін. Він засуджений за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

"Прикмети: зріст 165 см, худорлява статура, волосся русяве, овальне обличчя, високий лоб, прямі брови, карі очі, широкий ніс, тонкі губи", – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що з Лук'янівського СІЗО у Києві втік засуджений за вбивство чоловік.