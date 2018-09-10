Стало відомо, хто представлятиме Україну на дитячому Євробаченні (відео)

Переможця визначали з-поміж 10 фіналістів за результатами оцінювання журі та з урахуванням дорадчого голосу від глядачів, які голосували онлайн.

Україну на «Дитячому Євробаченні-2018» представить 11-річна Дарина Красновецька з піснею «Say love», повідомив телеканала «UA:Перший».

У 2017 році представниця України здобула перемогу на «Чорноморських іграх» у категорії «Дівчата (молодша група)», а у 2018 – у секції «Дівчата (середня група)».

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Переможця визначали з-поміж 10 фіналістів за результатами оцінювання журі та з урахуванням дорадчого голосу від глядачів, які голосували онлайн.

2 серпня суспільний мовник повідомив, що попри недофінансування, Україна все ж візьме участь у «Дитячому Євробаченні-2018».

Цьогоріч конкурс відбудеться 25 листопада в столиці Білорусі Мінську.