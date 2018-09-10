Кривава ДТП у Харкові: в автошколі, де навчалася Зайцева, пройшли обшуки

У "Транстуру" вилучили документи за осінь 2015 року - період, коли там навчалася Олена Зайцева.

В автошколі, де навчалася підозрювана у смертельній аварії на вулиці Сумській в Харкові Олена Зайцева, провели обшуки, вилучивши документацію за період її навчання - жовтень-листопад 2015 року.

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Відомо, що в автошколі Зайцева навчалася з 2 жовтня по 27 листопада, а 5 грудня отримала права. Слідчі сумніваються в тому, що підозрювана у ДТП відвідувала автокурси, адже за даними Державної міграційної служби, з 8 по 11 жовтня вона перебувала за межами України, передає KHARKIV Today.

Під час обшуків вилучено протокол екзаменаційної комісії групи № 41, а також банківські виписки автошколи за період до грудня. Суд наклав арешт на документи, хоча представники автошколи заперечували.

Автошкола працює в штатному режимі. "Так, заняття проходять після обшуків. Директору стало зле, її відвезла швидка", - повідомили в автошколі.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.